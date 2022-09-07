Дополнительные поезда отправятся из Нижнего Новгорода в популярные туристические города

Дополнительные рейсы поездов запустят из Нижнего Новгорода в популярные для туристов города. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД).

Отмечается, что введение новых рейсов связано с ростом спроса на пассажирские перевозки в направлении курортов черноморского побережья России, а также Казани и Санкт-Петербурга.

Таким образом, с 18 по 29 сентября будет курсировать дополнительный поезд №531/532 Киров – Нижний Новгород – Адлер. Из Кирова он будет отправляться в 21:49 по чётным числам, в Адлер будет прибывать через два дня в 06:28. В обратном направлении поезд будет отправляться с 21 сентября в 11:42 по нечётным числам. В Киров он будет прибывать через два дня в 18:35.

Также снова начнёт курсировать фирменный поезд №59/60 "Волга" Нижний Новгород – Санкт-Петербург. На нём можно будет добраться до Северной столицы до конца текущего года ежедневно. С платформы Московского вокзала в Нижнем Новгороде поезд тронется в 19:06 и прибудет в Санкт-Петербург к 09:05 на следующий день. Обратно – в 18:07 и 07:40 соответственно.

Поезда №133/134 Казань – Санкт-Петербург и №51/52 Нижний Новгород – Казань начнут курсировать чаще. Прежде они назначались только по определённым датам.

Купить билеты на любое направление поездов нижегородцы могут в кассах АО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложение "РЖД Пассажирам".