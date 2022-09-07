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Политика7 сентября 2022 13:04

Володин поручил разработать предложения по развитию речных перевозок в России

Это решение было принято после встречи с Глебом Никитиным
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Спикер государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы разработать предложения по развитию речных перевозок в России. Соответствующее решение было принято после встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщается на сайте государственной думы.

- Подключив профильные комитеты необходимо во взаимодействии с правительством обсудить этот вопрос и предложить решения, которые позволят развивать речной транспорт не только в акватории Волги, но и в других регионах, — отметил Вячеслав Володин.

С помощью этих предложений планируется сделать речные перевозки доступными всем гражданам. Для решения этой задачи необходима федеральная поддержка, что позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты.