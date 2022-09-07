Олег Лавричев: «Визит делегации придаст новый импульс дальнейшему развитию молодежной политики в России»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев дал комментарий по итогам пленарного заседания Общественной Молодежной палаты при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, которое прошло 7 сентября в Нижнем Новгороде:

«В составе делегации – представители руководства Государственной Думы, парламентских фракций и молодежь из 66 субъектов страны, а также ЛНР, ДНР и Белоруссии – всего около 200 человек. Обсуждаются вопросы совершенствования работы региональных молодежных парламентов, законодательного регулирования стажировок и практик на территории Союзного Государства, мер поддержки студентов, молодых ученых и образовательных организаций и многое другое.

Очень конструктивный, полезный и доверительный диалог, который и должен быть между государственными структурами, депутатами и теми, кто только еще готовится стать политиками. Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин – все дали те наставления, в соответствии с которыми молодые парламентарии и должны строить свою жизнь, работу и свою судьбу. У молодежи есть конкретные задачи, цели и серьезный рабочий настрой.

В мае этого года мы с нижегородской молодежной делегацией посетили Государственную Думу, где состоялась дискуссия, посвященная вопросам развития молодежного парламентаризма. Очень рад, что ответный визит коллег в Нижний Новгород состоялся. Уверен, что он придаст новый импульс дальнейшему развитию молодежной политики в России».