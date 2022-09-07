Две тысячи единиц контрафактных товаров изъяли в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде изъяли две тысячи единиц контрафактных товаров с точек, расположенных в двух торговых центрах Ленинского и Канавинского районов. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, расследование уголовного дела по факту реализации контрафактных одежды и обуви завершено. В ходе следствия было установлено, что трое родственников – отец и двое сыновей – сговорились и организовали незаконный бизнес. Для этого они арендовали торговые точки в двух торговых центрах Ленинского и Канавинского районов. В точки систематически поставлялись одежда, обувь и аксессуары с нанесёнными на них товарными знаками известных брендов.

В частности установлено, что один из обвиняемых, будучи ИП, уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда он выплачивал 50 тысяч рублей штрафа.

В отношении нижегородца 2000 года рождения повторно было возбуждено уголовное дело. Известно, что помогали ему отец и брат.

Как подчеркнули в ОИАЗ УМВД России по Нижнему Новгороду, ущерб правообладателям брендов от изъятой контрафактной продукции в Нижнем Новгороде составил 13 миллионов рублей.

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Ленинский районный суд с обвинительным заключением.

Правонарушителям грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.