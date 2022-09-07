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Общество7 сентября 2022 11:39

Учебный корпус ННГУ передадут в пользование епархии

Речь идет о корпусе на улице Ямской
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Учебный корпус ННГУ, расположенный в доме № 1 по улице третья Ямская, хотят передать в пользование епархии. Соответствующая договоренность была достигнута между митрополит Нижегородским и Арзамасским Георгием и ректором ННГУ Еленой Загайновой. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

- До революции в этом здании располагался дом причта нижегородского храма в честь Воскресения Христова, - говорится в сообщении. – Сейчас там находится один из учебных корпусов университета. В дальнейшем в здании планируется провести реконструкцию и разместить воскресную школу Воскресенской церкви.

Уже известно, что в ближайшее время планируется заключить договор на безвозмездное пользование части здания. Это лишь первая часть передачи исторической части здания в пользование епархии.