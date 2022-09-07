Прокуратура начала проверку в связи с отключением воды в Семенове

Прокуратура начала проверку в связи с отключением холодной воды в городе Семенове. Здесь без воды остаются свыше 10 тысяч жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

- Вечером 6 сентября от диспетчера МП «Горводопровод» поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения в Семенове, - говорится в сообщении. - Причиной отключения послужил выход из строя насосного оборудования.

По данным прокуратуры, без воды остаются 10 тысяч жителей, в том числе свыше 2,5 тысяч детей. Холодная вода отключена в 1100 жилых домах и 15 социальных объектах. В частности, без воды остались перинатальный центр, интернат для престарелых и 13 образовательных учреждений. Кроме того, на 14 котельных приостановлена подача горячей воды.