Улицу Родионова перекроют в Нижнем Новгороде до 11 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Родионова приостановят в Нижнем Новгороде с 8 по 11 сентября в связи с прокладкой коммуникаций. А именно на участке улицы от дома № 24А до дома № 1А по улице Приволжская Слобода. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений движения.

Так, ограничения будут действовать с 08:00 8 сентября до 20:00 11 сентября 2022 года.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам, – добавили в департаменте.

Напомним, мы рассказывали, что улицу Пушкина соединят с улицей Бекетова в Нижнем Новгороде. Новая дорога будет четырёхполосной.

8 сентября будет перекрыт проезд возле Дворца Спорта "Нагорный".

Кроме того, с 28 сентября на площади Народного единства запретят парковку.

А сегодня, 7 сентября, в Нижнем Новгороде временно изменились маршруты трамваев №2 и №21.

Также сегодня в Нижнем Новгороде перекрыли улицу Ошарскую. В частности, на ней ввели двустороннее движение.

С 27 сентября возле школы № 128 в Автозаводском районе запретят парковку.

В том числе стало известно, что перевозчика маршрута Т-3 могут лишить лицензии на работу в Нижнем Новгороде. Маршрут не прекратит существование, но обслуживать его будет другая компания.