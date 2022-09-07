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Общество7 сентября 2022 10:52

10 тысяч жителей Семенова остаются без холодной воды с 5 сентября

Отключение вызвано коммунальной аварией
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

10 тысяч жителей Семенова остаются без холодной воды с 5 сентября. Об этом сообщают сами местные жители в социальных сетях.

- В связи с аварийной ситуацией на станции первого подъема в деревне Мериново прекращена подача воды в город Семенове, - объяснили ситуацию в администрации Семенова. - В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Сегодня жителей был организован подвоз воды. В частности, в разное время 7 сентября воду подвозят на улицы Суворова, Чкалова, Володарского, Спортивную, Заводскую и других. При этом сроки восстановления водоснабжения не называются. Ремонт на сетях продолжается.