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Происшествия7 сентября 2022 10:05

Жительницы Автозаводского района перевели мошенникам более миллиона рублей

В случаях с обеими женщинами злоумышленник действовал по одному сценарию
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Две жительницы Автозаводского района перевели мошенникам более миллиона рублей в сумме. Одна из них потеряла таким образом 505 тысяч рублей, а другая – 610 тысяч рублей. Обе женщины говорили с мошенниками по телефону. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам заявительниц, обратившихся в полицию, неизвестный звонил им по телефону и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Он извещал о подозрительных операциях, якобы проводимых с банковскими счетами своих собеседниц. Злоумышленник убедил их перевести свои деньги на "безопасный резервный" счёт, чтобы спасти сбережения. В обоих случаях мошенник действовал по одному и тому же сценарию.

По факту совершённых преступлений возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве. Ведётся расследование.