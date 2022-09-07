«Нижновэнерго» принял участие в благотворительной акции в рамках фестиваля «Art Ельня»

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» приняли участие в благотворительной акции «Вареничный вечер», которая проходила в рамках фестиваля народных талантов «Art Ельня».

Традиционно на празднике собрались нижегородские производители, фермеры, ремесленники, художники, мастера разных жанров и народные умельцы со всей области.

Цель данного мероприятия – собрать деньги для онкобольных детей, подопечных фонда НОНЦ.

Целую неделю сотрудники «Нижновэнерго» собирали соленья и варенья для участия в мероприятии – их на фестивале продают дорого, чтоб собрать побольше детям, которые лечатся от онкологии в Нижегородской областной детской больнице. Посылки с благотворительными заготовками в Отдел по связям с общественностью филиала везли из города и области.

По итогам акции, от продажи заготовок на «Вареничном вечере» было собрано порядка 200 000 руб., которые были переданы в фонд «НОНЦ». Кстати, ценовой рекорд на фестивале побили фирменные «Маринованные лампочки» от «Нижновэнерго», которые были проданы за 20 000 руб.

«Я поддерживаю участие в таких мероприятиях, тем более что это не забавы ради, а для большой благой цели. Вдвойне приятнее, что это рукотворное добро, а не просто сбор бумажек с определенным номиналом. Такую вещь и пожертвовать, и приобрести приятно, ведь в каждую заготовку вложены забота и труд», - сказал заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.