Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Нижний Новгород 7 сентября

Председателю Госдумы показали территорию обновленной Стрелки. Фото: t.me/glebnikitin_nn

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Нижний Новгород с рабочим визитом 7 сентября. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Судя по фото, опубликованному в его телеграм-канале, глава региона вместе с председателем регионального парламента Евгением Люлиным показал Володину территорию благоустроенной Стрелки.

В Нижнем Новгороде Вячеслав Володин примет участие в выездном заседании Молодежного парламента при Государственной Думе, которое проходит с 6 по 8 сентября в столице Приволжья. В программе заседания круглые столы по развитию законодательной деятельности молодежи, обсуждение перспектив образования в «постболонском» формате. В частности, будут рассмотрены предложения по изменению федерального закона «О молодежной политике в РФ», а также вопросы совершенствования работы Молодежных парламентов страны.

Как сообщает нижегородский политический обозреватель Андрей Вовк, Вячеслав Володин в последний раз был в Нижнем Новгороде в 2006 году, когда занимал должность вице-спикера Госдумы.