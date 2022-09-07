Диссертационный совет по педагогике открылся на базе Мининского университета

Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора педагогических наук начал действовать на базе Мининского университета. Соответствующее разрешение было выдано 30 августа Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Приказ, опубликованный на сайте Высшей аттестационной комиссии, подписал заместитель министра А.М.Медведев.

Ректор Мининского университета Виктора Сдобнякова на открытие совета особо отметил, что это позволит решить важные стратегические задачи в сфере образования регионального уровня.

- Перед университетом стоит задача перестроить подходы к содержанию профессиональной подготовки педагогов, - сказал ректор вуза. - Сегодня региону нужны учителя, которые должны обладать инновационным мышлением, владеть современными технологиями обучения, воспитания и развития личности. Все это будет реализовано в рамках Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области – 2035.

Диссертационный совет даст возможность получить степень кандидата или доктора педагогических наук педагогам не только Мининского университета, но и других вузов, а также педагогам Нижегородской области и ПФО в целом.

- Открытие диссертационного совета обусловлено потребностью Нижегородской области в проведении исследований, направленных на решение фундаментальных и прикладных задач, освоении новых технологий, становлении и развитии научных школ, ведущих научных коллективов как важнейших направлений развития педагогической науки, а также потребностью в подготовке высококвалифицированных специалистов для образовательных организаций региона, - пояснил Сдобняков. - Это, безусловно, большая ответственность для Мининского университета, но и в то же время новые возможности.

Диссертационный совет 33.2.014.02 по научной специальности 5.8.7. Методология и технологий профессионального образования (педагогические науки) возглавит доктор педагогических наук, профессор кафедры андрагогики и управления развитием Галина Игнатьева. Заместитель председателя – доктор педагогических наук, профессор, первый проректор Эльвира Самерханова. Ученым секретарем совета назначена кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального образования и управления образовательными системами Марина Булаева.

Совет обеспечит целенаправленную подготовку учителей-предметников, будет способствовать повышению качества образования и позволит решить задачу социального развития Нижегородского региона. Удовлетворение потребностей в научных кадрах позволит поддерживать сложившиеся научные школы, осуществить приток в них молодых и инициативных исследователей, способных к внедрению инновационных подходов в систему образования.