В 65 социальных учреждениях Нижнего Новгорода дали отопление

В Нижнем Новгороде в 65 социальных учреждениях включили отопление. Об этом в своем-телеграм канале рассказал глава города Юрий Шалабаев.

По данным на 6 сентября, тепло поступило в 29 детских сада, 33 школы и 3 медицинских учреждения.

- Работу продолжаем, ежедневно буду делиться динамикой, - отметил мэр.

Напомним, решение о досрочном начале отопительного сезона в социальных учреждениях Нижнего Новгорода было принято 5 сентября из-за ухудшения погоды и резкого похолодания. Однако что касается жилого фонда, то в многоквартирных домах не включат тепло до тех пор, пока температура воздуха не достигнет нормативных значений: не выше +8 градусов в течение не менее пяти суток.

Обычно отопительный сезон в Нижнем Новгороде начинается во второй половине сентября. Так, в 2021 году он начался 15 сентября, а в 2020-м – с 22 сентября.