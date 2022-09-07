ХК «Торпедо» разгромил хабаровский «Амур» со счетом 6:1

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» одержал разгромную победу над хабаровским «Амуром» в домашнем матче 6 сентября. Встреча завершилась со счетом 6:1 (1:0, 1:0, 4:1), сообщается на сайте клуба.

Счет был открыт уже на 31-й секунде встречи: капитан бело-синих Михаил Орлов при первой же атаке пробил ворота соперника. Несмотря на активность обеих команд, в первом игровом отрезке болельщики больше не увидели забитых шайб, поскольку вратари действовали четко.

Во втором периоде хозяева прибавили в давлении, которое игроки «Амура» могли сдерживать лишь первые несколько минут. Вскоре Николай Коваленко забросил в ворота гостей первый гол за «Торпедо». До конца второго периода нижегородцы создавали несколько острых моментов у ворот соперников, но вратарь «тигров» был на месте.

Третья двадцатиминутка оказалась самой результативной для подопечных Игоря Ларионова: нижегородцы набросали в ворота гостей аж четыре шайбы. Отличились Кирилл Воронин, Марк Марин, Алексей Кручинин и Никита Шавин.

Следующий матч домашней серии «Торпедо» проведет 8 сентября. Соперником команды станет екатеринбургский «Автомобилист».