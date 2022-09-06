Нижегородский ХК "Торпедо" играет с хабаровским "Амуром" 6 сентября. Фото: сайт ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" играет с хабаровским "Амуром" сегодня, 6 сентября, на домашнем льду в КРК "Нагорный". Матч начался в 19:30. Прямо сейчас стартовал третий период (в 21:09), счёт 2:0 на данный момент держится в пользу нижегородцев. Информация об этом размещена на официальном сайте "торпедовцев".

– Поединки с хабаровчанами в последние годы традиционно получаются для нижегородцев крайне упорными. Достаточно сказать, что пять из последних шести противостояний "Торпедо" и "Амура" завершились за пределами основного времени. В том числе – 3 последних матча в Нижнем Новгороде, – сказано на сайте.

Также отмечено, что сегодняшний соперник "Торпедо" не попадал в плей-офф четыре сезона подряд. Последний раз "Амур" видел себя в соискателях Кубка Гагарина в чемпионате 2017-2018 годов.

Напомним, 3 сентября ХК "Торпедо" проиграл магнитогорскому "Металлургу" в матче КХЛ со счётом 4:5.

В тот же день нижегородским футболистам повезло куда больше – "Пари НН" одержали победу над воронежским "Факелом" со счётом 3:1.

Кстати, на матче "Пари НН" – "Факел" работал двойник Шуфутинского. Мужчина переворачивал календарь и получил за это 39 тысяч рублей.