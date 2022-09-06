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Происшествия6 сентября 2022 17:58

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в двух районах Нижегородской области

5 сентября были проведены соответствующие лабораторные исследования
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Вспышка вируса АЧС (Африканской чумы свиней) зафиксирована в Семёновском и Пильнинском районах Нижегородской области. О результатах проведённых лабораторных исследований сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Отмечено, что исследования патологического материала доставленного от трупов павших диких кабанов, найденных на территории Пильнинского и Семёновского районов, проводились 5 сентября 2022 года. Вирус АЧС был обнаружен.

6 сентября прошло заседание Комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей. В ходе заседания рассматривался вопрос об установлении карантина по африканской чуме свиней на территориях указанных городского и муниципального округов.

Также обсуждался вопрос о принятии мер по ликвидации очага АЧС и о предотвращении распространения возбудителя особо опасного заболевания животных.