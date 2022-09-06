Олег Лавричев оценил качество благоустройства на своём избирательном округе. Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, депутат от одномандатного избирательного округа №30 Олег Лавричев совершил очередной контрольный объезд территории Советского района и оценил выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" сегодня, 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Олег Лавричев проверил выполнения данных им в июле-2022 поручений. Например, он оценил качество ремонта дорожного покрытия проезжей части вдоль домов № 7а, 7б по улице Бекетова от дома № 1 по улице Мельникова-Печёрского до дома № 3/1 по улице Краснозвёздной.

– Здесь были учтены и реализованы все запросы жителей, касающиеся восстановления дорожного полотна, организации движения пешеходов, освобождения зон от старых застроек – сараев и гаражей, – пояснил председатель нижегородской Гордумы.

Он также добавил, что работы на другой части улицы Мельникова-Печёрского продолжатся в следующем году. Будет восстановлено дорожное полотно, реконструированы проезжая часть и пешеходная зона.

– Расходы на эту дорогу мы с главой администрации Советского района договорились заложить на будущий год. Смета уже составлена – необходимо около 10 миллионов рублей, – сказал Олег Лавричев.

В частности, депутат проверил и другие объекты в Советском районе. К примеру, детскую площадку на улице Пушкина, на которую было потрачено почти 3,6 миллиона рублей.