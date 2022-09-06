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Общество6 сентября 2022 15:00

Олег Лавричев оценил выполнение работ по благоустройству на своем избирательном округе

Председатель городской Думы провел очередной объезд территории Советского района
Олег Лавричев оценил выполнение работ по благоустройству на своем избирательном округе

Олег Лавричев оценил выполнение работ по благоустройству на своем избирательном округе

6 сентября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода, депутат от одномандатного избирательного округа №30 Олег Лавричев провел контрольный объезд территории Советского района и оценил выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать».

Вместе с главой администрации Советского района Сергеем Колотовым, его заместителем Сергеем Костюниным и представителями подрядной организации Олег Лавричев оценил выполнение данных им в июле 2022 года поручений.

В частности, спикер городской Думы проконтролировал выполненный ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги вдоль домов №7а, 7б по улице Бекетова от дома №1 по ул. Мельникова-Печерского до дома №3/1 по ул. Краснозвездной. «Здесь были учтены и реализованы все запросы жителей, касающиеся восстановления дорожного полотна, организации движения пешеходов, освобождения зон от старых застроек – сараев и гаражей», – сказал Олег Лавричев.

Председатель городской Думы пояснил, что работы по другой части ул. Мельникова-Печерского будут продолжены в следующем году. Планируется восстановить дорожное полотно, провести реконструкцию и проезжей части, и пешеходной зоны в виде тротуаров по двум сторонам улицы.

«Расходы на эту дорогу мы с главой администрации Советского района договорились заложить на будущий год. Смета уже составлена – необходимо около 10 млн рублей. Так что надеюсь, что мы завершим эту работу в следующем году в полном формате для жителей близлежащих территорий и тех, кто проезжает из микрорайона «Зенит» на улицы Бекетова и Нартова», – отметил он.

Еще одной точкой объезда в Советском районе стала детская площадка, расположенная в границах домов №39а, 41 и 43 по ул. Пушкина. Стоимость работ составила почти 3,6 млн рублей.

Комментируя проект инициативного бюджетирования «Вам решать», Олег Лавричев отметил, что его реализация находится под депутатским контролем. «Надеюсь, что проект «Вам решать» будет продолжаться и в следующем году. Акцент будет сделан на реализации благоустройства дворовых территорий», – сказал он.

Как отметил Сергей Колотов, всего в 2022 году в Советском районе по проекту «Вам решать» реализуется шесть объектов общей стоимостью более 19 млн рублей – это детская площадка и пять объектов по асфальтировке внутридворовых проездов.

«На сегодняшний день все объекты практически выполнены, остается один на ул. Гаражной. В ближайшие дни его выполнение составит 100 процентов», – подчеркнул глава района.

Кроме того, в рамках объезда Олег Лавричев оценил состояние дома №3 по улице Бекетова, в части которого планируется создать общежитие для иногородних студентов Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева после ремонта здания.

По словам председателя городской Думы, в рамках подготовки к празднованию в 2023 году 150-летия со дня основания музыкального училища были намечены мероприятия по благоустройству данной территории и ремонту фасада и входных групп подъездов будущего общежития.

«Сегодня с директором музыкального училища Игорем Коралловым и руководством района мы договорились, что часть работ будет выполнена домоуправляющей компанией, часть – за счёт привлечения средств Фонда ЖКХ, а часть средств будем запрашивать по линии профильного департамента администрации», – заключил Олег Лавричев.