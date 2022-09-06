Олег Лавричев оценил выполнение работ по благоустройству на своем избирательном округе

6 сентября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода, депутат от одномандатного избирательного округа №30 Олег Лавричев провел контрольный объезд территории Советского района и оценил выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать».

Вместе с главой администрации Советского района Сергеем Колотовым, его заместителем Сергеем Костюниным и представителями подрядной организации Олег Лавричев оценил выполнение данных им в июле 2022 года поручений.

В частности, спикер городской Думы проконтролировал выполненный ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги вдоль домов №7а, 7б по улице Бекетова от дома №1 по ул. Мельникова-Печерского до дома №3/1 по ул. Краснозвездной. «Здесь были учтены и реализованы все запросы жителей, касающиеся восстановления дорожного полотна, организации движения пешеходов, освобождения зон от старых застроек – сараев и гаражей», – сказал Олег Лавричев.

Председатель городской Думы пояснил, что работы по другой части ул. Мельникова-Печерского будут продолжены в следующем году. Планируется восстановить дорожное полотно, провести реконструкцию и проезжей части, и пешеходной зоны в виде тротуаров по двум сторонам улицы.

«Расходы на эту дорогу мы с главой администрации Советского района договорились заложить на будущий год. Смета уже составлена – необходимо около 10 млн рублей. Так что надеюсь, что мы завершим эту работу в следующем году в полном формате для жителей близлежащих территорий и тех, кто проезжает из микрорайона «Зенит» на улицы Бекетова и Нартова», – отметил он.

Еще одной точкой объезда в Советском районе стала детская площадка, расположенная в границах домов №39а, 41 и 43 по ул. Пушкина. Стоимость работ составила почти 3,6 млн рублей.

Комментируя проект инициативного бюджетирования «Вам решать», Олег Лавричев отметил, что его реализация находится под депутатским контролем. «Надеюсь, что проект «Вам решать» будет продолжаться и в следующем году. Акцент будет сделан на реализации благоустройства дворовых территорий», – сказал он.

Как отметил Сергей Колотов, всего в 2022 году в Советском районе по проекту «Вам решать» реализуется шесть объектов общей стоимостью более 19 млн рублей – это детская площадка и пять объектов по асфальтировке внутридворовых проездов.

«На сегодняшний день все объекты практически выполнены, остается один на ул. Гаражной. В ближайшие дни его выполнение составит 100 процентов», – подчеркнул глава района.

Кроме того, в рамках объезда Олег Лавричев оценил состояние дома №3 по улице Бекетова, в части которого планируется создать общежитие для иногородних студентов Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева после ремонта здания.

По словам председателя городской Думы, в рамках подготовки к празднованию в 2023 году 150-летия со дня основания музыкального училища были намечены мероприятия по благоустройству данной территории и ремонту фасада и входных групп подъездов будущего общежития.

«Сегодня с директором музыкального училища Игорем Коралловым и руководством района мы договорились, что часть работ будет выполнена домоуправляющей компанией, часть – за счёт привлечения средств Фонда ЖКХ, а часть средств будем запрашивать по линии профильного департамента администрации», – заключил Олег Лавричев.