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Происшествия6 сентября 2022 14:09

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Сенной 6 сентября

Пассажирский автобус вылетел на тротуар, снёс велопарк, рекламную конструкцию и врезался в столб
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Пять человек обратились за медицинской помощью в результате ДТП с пассажирским автобусом на площади Сенной в Нижнем Новгороде, случившегося сегодня, 6 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородской областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что детей среди пострадавших нет.

Напомним, прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту ДТП с автобусом ЛиАЗ.

О происшествии мы подробно рассказывали ранее. Инцидент произошёл на пересечении улиц Горького и Большой Печёрской. Автобус следовал в сторону "Шоколада" и поворачивал на улицу Горького, однако столкнулся с легковушкой "Шевроле", после чего огромный ЛиАЗ вылетел на тротуар, сметая всё на своём пути. Многотонная машина протаранила велопаркинг, тяжёлую рекламную конструкцию и врезалась в фонарный столб, отчего тот покосился, но до конца не упал.