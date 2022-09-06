Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Сенной 6 сентября

Пять человек обратились за медицинской помощью в результате ДТП с пассажирским автобусом на площади Сенной в Нижнем Новгороде, случившегося сегодня, 6 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородской областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что детей среди пострадавших нет.

Напомним, прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту ДТП с автобусом ЛиАЗ.

О происшествии мы подробно рассказывали ранее. Инцидент произошёл на пересечении улиц Горького и Большой Печёрской. Автобус следовал в сторону "Шоколада" и поворачивал на улицу Горького, однако столкнулся с легковушкой "Шевроле", после чего огромный ЛиАЗ вылетел на тротуар, сметая всё на своём пути. Многотонная машина протаранила велопаркинг, тяжёлую рекламную конструкцию и врезалась в фонарный столб, отчего тот покосился, но до конца не упал.