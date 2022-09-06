Более 60 тысяч пассажиров перевезли нижегородские "Валдаи" с начала навигации-2022

Нижегородские суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" перевезли уже свыше 60 тысяч пассажиров с начала навигации 2022 года. Об этом сообщили в судоходной компании "Водолёт".

В настоящее время "Валдаи" ходят до Балахны, Бора, Макарьева, на Стрелку, выполняют экскурсионные рейсы в Чкаловск, Городец, Юрино, Павлово, а также два прогулочных рейса – "Шуховская башня" и "Обзорный Нижний".

– За четыре месяца с момента старта навигации суда на подводных крыльях выполнили почти две тысячи рейсов. Скорость, с которой раскупались билеты этим летом, говорит о том, что "Валдаи" полюбились и нижегородцам, и гостям города, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Будем работать над расширением географии скоростного флота в следующем году.

Гендиректор ООО "Водолёт" Никита Итальянцев, в свою очередь, добавил, что в 2021 году родители школьников множество раз обращались с вопросами об экскурсиях для классов. Компания учла эти пожелания и в сентябре-2022 будут организованы специальные школьные тематические экскурсии с элементами интерактива, рассчитанные на школьников разных возрастов.

– В Городце, например, их темой станут народные промыслы, в Балахне – история Козьмы Минина и нижегородского ополчения, – пояснил Никита Итальянцев.

К слову, в прошлом году "Валдаи" перевезли 42,5 тысячи пассажиров за период навигации.

Напомним, недавно мы рассказывали, что навигация "Валдаев" по трём направлениям завершена в Нижнем Новгороде с конца августа.