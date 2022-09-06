Лестницу со смотровыми площадками построят возле канатной дороги на Бору. Фото: Архитектурное бюро С. Горшунова "Гора"

Пешеходную лестницу со смотровыми площадками планируют построить возле нижегородской канатной дороги со стороны города Бор. Соответствующий проект был рассмотрен в Управлении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Нижегородской области и получил положительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе "Главного управления государственной экспертизы".

– Лестницу со смотровыми площадками и местами для отдыха оборудуют пандусами, антивандальными светильниками и покроют материалами противоскольжения, – пояснили в ведомстве. – Пешеходную лестницу планируют возвести в рамках реализации проекта "Борское Волгоречье".

Отмечено также, что генеральным проектировщиком выступает ООО "Конструктив".