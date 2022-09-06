13-летняя девочка пострадала в ДТП в Дзержинске 5 сентября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два человека пострадали в столкновении двух машин в Дзержинске 5 сентября. Авария произошла на улице Октябрьской в девятом часу вечера, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, виновником ДТП стал 23-летний водитель автомобиля ВАЗ, который при повороте налево хотел побыстрее проскочить и не пропустил ехавший навстречу «Лифан». В результате произошло столкновение, в котором пострадали два человека: 39-летняя женщина, ехавшая за рулем иномарки, и ее 13-летняя пассажирка. К счастью, они отделались ушибами, и после посещения больницы были отпущены домой.

По информации региональной Госавтоинспекции, за прошедшие сутки в Нижегородской области зафиксировано 7 ДТП с пострадавшими, в которых получили травмы девять человек. Всего в регионе 5 сентября произошло 62 аварии с материальным ущербом.