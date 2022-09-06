Нижегородский водоканал возобновил водоснабжение Ольгино и Новинок в кратчайшие сроки

Жилые дома и нежилые здания в Дружном, Ольгино, Новинках, Кусаковке и Ближнем Борисове новь снабжаются холодной водой. Изначально возобновить водоснабжение планировалось сделать в 18:00, однако провести все необходимые работы сотрудники Нижегородского водоканала смогли уже к 12:00. После чего сети поставили за заполнение.

Некоторые жители указанных населенных пунктов могла даже не заметить отключение: благодаря выверенной схеме перекрытия, позволившей не сливать полностью воду из водопровода диаметром 500 мм, в ряде населенных пунктов фиксировалось только небольшое снижение давления. На данный момент и это неудобство для жителей устранено.