Сгоревший деревянный дом разобрали на площади Сенной. Фото: телеграм-канал "МетроНН"

Сгоревший в мае этого года деревянный дом закончили разбирать на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в ГУММиД Нижнего Новгорода.

Постройка находилась на углу площади Сенной, по соседству с деревянным домом крестьянина Чардымова, который тоже был затронут огнём.

– Между домами отсутствует брандмауэрная, то есть огнеупорная стена, и здания смотрятся одним целым, но таковым по сути не являются, – подчеркнули в ведомстве. – Сооружения строились по разным проектам, разными хозяевами и сегодня имеют разный статус.

По данным ГУММиД Нижнего Новгорода, дом Чардымова в стиле модерн с богатым деревянным декором является объектом культурного наследия (ОКН), а сгоревший и разобранный дом Самгина – это градоформирующий объект в зоне ОКН.

Важно, что восстановлены будут оба дома. Дом Чардымова отреставрируют, а дом Самгина будет воссоздан по чертежам.

– Возможно, это случится даже раньше, чем завершится строительство станции метро "Площадь Сенная", – добавили в нижегородском ГУММиД.

А также пояснили, что сейчас за дело придётся взяться юристам, поскольку дом Чардымова требуется изъять у прежних собственников через суд, чтобы его можно было отреставрировать.

СПРАВКА

Дом крестьянина Чардымова – улица Большая Печёрская, 54а (литера Б). Построен в 1911 году в стиле модерн. Является памятником градостроительства и архитектуры, а также объектом культурного наследия регионального значения. Впечатляют слуховые окна в форме стилизованных кокошников и резной накладной декор в виде лиры и силуэта головы волка. После пожара в соседнем доме пострадала часть крыши.

Дом Самгина – улица Большая Печёрская, 54а (литера А). Построен в начале ХХ века. Расположен в границе охранной зоны ОКН "Дом Чардымова". Признан аварийным, расселён. В мае 2022 года практически полностью выгорел, в сентябре 2022 года разобран. Подлежит восстановлению в первоначальном историческом облике по чертежам, как исторически ценный градоформирующий объект.