Балкон девятиэтажки горел в Дзержинске 5 сентября

Балкон девятиэтажного жилого дома в городе Дзержинске Нижегородской области горел вчера, 5 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, о пожаре стало известно в 16:19. Горел балкон девятиэтажки на бульваре Космонавтов в Дзержинске.

В результате инцидента сгорело имущество на балконе на площади пять квадратных метров. Погибших или пострадавших при ЧП, к счастью, нет.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. В его тушении участвовали 27 человек личного состава МЧС, задействовав пять единиц техники.