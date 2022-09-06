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Происшествия6 сентября 2022 9:47

Балкон девятиэтажки горел в Дзержинске 5 сентября

Погибших или пострадавших в ЧП нет
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Балкон девятиэтажного жилого дома в городе Дзержинске Нижегородской области горел вчера, 5 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, о пожаре стало известно в 16:19. Горел балкон девятиэтажки на бульваре Космонавтов в Дзержинске.

В результате инцидента сгорело имущество на балконе на площади пять квадратных метров. Погибших или пострадавших при ЧП, к счастью, нет.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. В его тушении участвовали 27 человек личного состава МЧС, задействовав пять единиц техники.