831 нижегородец заразился коронавирусом за сутки

По последним данным на 6 сентября, за сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 831 житель. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 450 476. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 1 289 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса полностью излечился 430 851 житель региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 634 человека. За последние сутки два нижегородца скончались от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 113 человек.

Напомним, уже свыше 2 миллионов человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 5%.

С 15 августа в больницы региона вернулся масочный режим. А 19 августа было рекомендовано носить медицинские маски в общественных местах и транспорте.

Ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области активизирована прививочная кампания.