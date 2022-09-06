Повреждаемость сетей АО «Теплоэнерго» снизилась на 13,5% в январе-августе 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Повреждаемость сетей АО «Теплоэнерго» снизилась на 13,5% в январе-августе 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Такого показателя удалось достичь благодаря большим объемам перекладки теплосетей, которые предприятие проводит, начиная с 2019 года. Ежегодно обновляется более 5% от общей протяженности трубопроводов, в результате чего, начиная с 2019 года, заменено уже порядка 400 км сетей.

В текущем году предприятие намерено также завершить ремонтную кампанию с превышением нормативного показателя в 5%. Уже выполнены работы по перекладке более 50 км трубопроводов в зоне ответственности АО «Теплоэнерго».

Напомним, крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде АО «Теплоэнерго» обслуживает свыше 1700 км теплосетей, охватывая две трети территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.