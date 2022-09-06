Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 8:21

Дожди и температура до +11 ожидается в Нижнем Новгороде 6 сентября

Такая погода продержится до выходных
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Дожди и температура воздуха до +11 ожидается в Нижнем Новгороде 6 сентября. Такая погода простоит в Нижегородской области до выходных.

- В дневные часы 6 сентября столбики термометров поднимутся до +11 градусов, - обещают синоптики. – Ночью похолодает до + 6 градусов. При этом на протяжении всего дня будет идти дождь.

Как обещают синоптики, такая погода сохранится в Нижегородской области как минимум до выходных. Всю неделю будут идти дожди. При этом столбики термометров будут держаться на отметке +11…+12 градусов. К выходным станет чуточку теплее – воздух прогреется до +16 градусов. При этом дожди постепенно прекратятся, однако солнца по-прежнему не будет – погода будет облачной и пасмурной.