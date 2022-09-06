Дожди и температура до +11 ожидается в Нижнем Новгороде 6 сентября

Дожди и температура воздуха до +11 ожидается в Нижнем Новгороде 6 сентября. Такая погода простоит в Нижегородской области до выходных.

- В дневные часы 6 сентября столбики термометров поднимутся до +11 градусов, - обещают синоптики. – Ночью похолодает до + 6 градусов. При этом на протяжении всего дня будет идти дождь.

Как обещают синоптики, такая погода сохранится в Нижегородской области как минимум до выходных. Всю неделю будут идти дожди. При этом столбики термометров будут держаться на отметке +11…+12 градусов. К выходным станет чуточку теплее – воздух прогреется до +16 градусов. При этом дожди постепенно прекратятся, однако солнца по-прежнему не будет – погода будет облачной и пасмурной.