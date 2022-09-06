Горьковский филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга» отмечает 65-летие деятельности

Горьковское районное нефтепроводное управление (ГРНУ) АО «Транснефть-Верхняя Волга» отмечает 65-летие с начала ведения производственной деятельности.

В 1957 году по решению Министерства финансов СССР, Главнефтесбыта Госплана и Татарского нефтепроводного управления цех нефтепровода Альметьевск – Горький был реорганизован в Горьковское районное управление.

Сегодня Горьковское РНУ — крупнейший филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга» с численностью работников более 1,5 тыс. человек, ежедневно обеспечивает безопасную и бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов в Нижегородской, Владимирской и Ивановской областях Центральной России.

В эксплуатации Горьковского управления находятся магистральные нефтепроводы протяженностью более 1300 км, а также более 700 км нефтепродуктопроводов. С начала производственной деятельности грузооборот филиала превысил 3,5 трлн тонн нефти.

Работники ГРНУ принимали активное участие в реализации проектов «Север – 15» и «Север – 25», а также в строительстве магистральных нефтепроводов «Балтийская трубопроводная система» и «Восточная Сибирь – Тихий океан». В настоящее время ведётся масштабная реконструкция основной нитки нефтепровода Сургут – Полоцк на крупнейшем в Европейской части России подводном переходе через р. Волга.

Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию ведения деятельности, а также профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности – состоялось во дворце Нефтехимиков г. Кстово Нижегородской области. В нем приняли участие генеральный директор АО «Транснефть-Верхняя Волга» Александр Иванов, представители законодательной и исполнительной власти Нижегородского региона, предприятий ТЭК, руководители, сотрудники и ветераны предприятия.

Торжественное мероприятие состоялось во дворце Нефтехимиков г. Кстово Нижегородской области

В торжественной обстановке Александр Иванов вручил присутствовавшим на церемонии отличившимся работникам Горьковского РНУ почетные грамоты Министерства энергетики РФ и ПАО «Транснефть». Кроме того, работники, показавшие высокие трудовые результаты, отмечены почетными дипломами и благодарностями губернатора Нижегородской области, почетными грамотами областного министерства Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также, благодарственными письмами Законодательного Собрания.

ГРНУ реализует масштабные благотворительные и волонтёрские проекты в регионах присутствия. В частности, проводятся донорские акции, оказывается помощь многодетным и малоимущим семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам. Кроме того, реализуются экологические акции по высадке деревьев, благоустройство территорий.