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Общество6 сентября 2022 6:47

Свет и воду отключили частично в трёх районах Нижнего Новгорода 6 сентября

На системах ЖКХ проходят плановые работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Электроснабжение и воду отключили частично в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 6 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет в доме № 55/2 по проспекту Ленина.

Советский район:

С 09:00 до 14:00 горячую воду отключили в доме № 2 по улице Бориса Корнилова.

Канавинский район:

С 13:00 до 22:00 холодную воду отключат в домах улицы Знаменской.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.