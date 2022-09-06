Свет и воду отключили частично в трёх районах Нижнего Новгорода 6 сентября

Электроснабжение и воду отключили частично в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 6 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет в доме № 55/2 по проспекту Ленина.

Советский район:

С 09:00 до 14:00 горячую воду отключили в доме № 2 по улице Бориса Корнилова.

Канавинский район:

С 13:00 до 22:00 холодную воду отключат в домах улицы Знаменской.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.