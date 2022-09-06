Алексей Кожухов рассказал о пилотном проекте партии «СРЗП», ГЖИ и ДУКа в Нижнем Новгороде

Алексей Кожухов рассказал о запуске проекта по обучению председателей Советов многоквартирных домов на базе Центра защиты прав граждан Партии.

Секретарь Бюро Нижегородского регионального отделения партии "Справедливая Россия – за правду" Алексей Кожухов рассказал о запуске проекта по обучению председателей Советов многоквартирных домов на базе Центра защиты прав граждан Партии. Об этом сообщает НРО партии 5 сентября 2022 года.

Как рассказали в партии, работа ДУКов и сфера жилищно-коммунального хозяйства – одна из проблем, наиболее волнующих нижегородцев. Одно и доказательств этого – то, что 90% жителей, которые обращаются в Центр защиты прав граждан партии, приходят именно с этими вопросами. Это, по мнению СРЗП, может говорить о том, что во многих домах эффективные отношения с ДУКами еще не выстроены.

Помочь решить проблему могло бы создание Совета дома, поделился Алексей Кожухов. При этом, уверен он, наличие самого Совета как такового – не панацея, так как он должен продуктивно работать.

Секретарь Бюро Нижегородского регионального отделения партии "Справедливая Россия – за правду" Алексей Кожухов.

"Во многом взаимодействие с управляющей компанией может решить Совет дома, который создают сами жители. Однако, здесь тоже возникают загвоздки: очень часто собственники просто не знают о таком варианте. А у некоторых жителей, с кем довелось пообщаться, Советы есть, но толку нет, так как, по словам людей, эти советы работают не для них, а для ДУКа", - говорит Кожухов.

Он подчеркивает, что с помощью Совета жильцы могут вести диалог с представителями домоуправляющей компании, получать от них фидбэк и транслировать свои поручения.

"Совет дома - действительно лучший вариант в вопросе контроля работы управляющей компании. После завершения работ, скажем, уборки подъезда, председатель Совета должен подписать акт приемки. А если работа была выполнена некачественно, то председатель оформляет акт о нарушении нормативов и договоренностей. Также Совет вправе запрашивать отчет о работе, которая была проведена ДУКом за последний год", - комментирует эсер.

НРО СРЗП запускает пилотный проект в Советском районе Нижнего Новгорода по обучению председателей Советов домов. Он будет работать на базе Центра защиты прав граждан. Проект уже поддержали нагорный отдел города Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона и ДУК Советского района.

"Совет дома для ДУКа – положительный момент. Он транслирует интересы жителей - как первоочередные, так и нет. Если "Справедливая Россия" займется увеличением количества Советов МКД, то мы только поддержим", - считает исполнительный директор ОАО "Домоуправляющая компания Советского района" Алексей Лобастов.

"Задачи проекта - помочь гражданам создать Советы домов, объяснить обязанности и права жильцов и ДУКа и научить нижегородцев правильно взаимодействовать с управляющими компаниями, а также разобрать различные кейсы, чтобы председатели могли на наглядных примерах узнать, что делать в той или иной ситуации", - в свою очередь добавляет Кожухов.

Программа обучения будет носить долгосрочный характер.

"Наш совместный с ГЖИ и ДУКом Советского района пилотный проект поможет внедрить новую схему взаимодействия жильцов и УК и повысить качество работы управляющих компаний. Мы нацелены на плановую, системную работу. Наша партия берет на себя организаторскую функцию. На базе нашего Центра мы будем организовывать общие собрания, помогать в избрании председателей и в формировании комплектов необходимых документов. Цель нашего проекта – решать социальные задачи, сделав проживание в домах комфортнее", - резюмирует Алексей Кожухов.