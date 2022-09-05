Мурал с богатырем украсил фасад дома в Московском районе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мурал «Река времени» появился в Московском районе в рамках фестиваля стрит-арта «ФормArt 2022». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Дмитрий Балахнин – автор работы – стал одним из 14 финалистов фестиваля в Приволжском федеральном округе.

По данным Министерства культуры Нижегородской области, мурал расположен на стене дома №19 по улице Ярошенко.

– Моя работа – фантазии на тему путешествий во времени. Главный герой – всадник в традиционном образе русского богатыря <...> Богатырь смотрит через реку как сквозь портал времени, на Нижний Новгород будущего, где за столетним собором на стрелке Волги и Оки виднеются комплексы высотных зданий. Работа сочетает в себе отсылки к богатому историческому прошлому нашего города и надежду на его светлое будущее, – рассказал Дмитрий Балахнин.

Мурал «Река времени» выполнен в векторном стиле, в классической технике. В работе использовались фасадные краски на водной основе и акриловые аэрозольные краски.