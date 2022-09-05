Восемь лет грозит нижегородцу за сбыт поддельных купюр Фото: Николай ХИЖНЯК

Нижегородец попадет под стражу на 8 лет за сбыт 11 фальшивых купюр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Нижегородец обвиняется в трех преступлениях, предусмотренных статьей «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».

По данным следствия, преступник сбывал в торговых точках поддельные купюры номиналом 2 тысячи рублей и 5 тысяч рублей с января по февраль 2022 года. Действовал он в Автозаводском и Канавинском районах Нижнего Новгорода, а также в Кстовском районе. Он выбирал места, где нет детектора банкнот. Так обвиняемому удалось сбыть 11 фальшивых купюр.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения в Автозаводский районный суд города Нижнего Новгорода.

Обвиняемому за совершение преступления грозит наказание до 8 лет лишения свободы.