Нижегородские бадминтонисты обеспокоены сносом дома спорта на проспекте Гагарина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дом спорта «Спартак» подлежит сносу в январе 2023 года. «Спартак» на проспекте Гагарина – единственный спортивный комплекс, где могут заниматься нижегородские бадминтонисты. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Бадминтон - Нижний Новгород».

Жители города обеспокоены дальнейшим развитием такого вида спорта как бадминтон.

По словам одной из подписчиц группы, Центр бадминтона вместо «Спартака» так и не построили. И его проект даже еще не рассматривался в перспективе.

Ранее сообщалось, спорткомплекс «Торпедо» планируют построить на проспекте Гагарина в Советском районе Нижнего Новгорода.