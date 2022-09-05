Нижегородским айтишникам дадут гранты до 20 миллионов рублей

В Нижегородской области стартовал конкурс на предоставление грантов российским разработчикам решений в сфере информационных технологий. Размер гранта может составлять до 20 миллионов рублей. Соответствующее решение принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

- Нижегородская область одной из первых в стране начала принимать меры поддержки в условиях санкций, - отметил Глеб Никитин. - Мы позволяем нижегородскому ИТ-бизнесу реализовать идеи по импортозамещению. Это поможет им развивать отечественные технологии и выводить их на новый коммерческий уровень. Уверен, что этот конкурс позволит расширить возможности наших ИТ-компаний и поможет в создании новых рабочих мест.

Уже известно, что размер гранта будет составлять от 1 до 20 миллионов рублей. После получения гранта проект должен быть реализован в течение 6-12 месяцев.