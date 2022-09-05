45-летний житель Павлова убил знакомого обухом топора Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Павлова, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, в январе 2022 года после совместного распития спиртного между двумя мужчинами вспыхнула ссора, - говорится в сообщении. – В ходе конфликта 45-летний местный житель сначала избил своего знакомого, а затем добил его обухом топора по голове. От полученных повреждений мужчина скончался, а сам обвиняемый скрылся с места преступления.

Первой забила тревогу мать убитого мужчины. Именно она написала заявление в полицию об исчезновении сына. Спустя две недели после убийства тело мужчины было обнаружено.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - говорится в сообщении. – В настоящее время его расследование завершено и передано в суд с обвинительным заключением. Сам обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас он заключен под стражу.