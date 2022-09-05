Холодное водоснабжение отключат 6 сентября в Ближнем Борисове, Ольгино и Новинках

АО «Нижегородский водоканал» проведет работы на трубопроводе диаметром 500 мм для нормализации работы системы водоснабжения. В связи с работами будет ограничено холодное водоснабжение в жилых домах и нежилых зданиях в Дружном, Ольгино, Новинках, Кусаковке и Ближнем Борисове.

Работы будут проводиться 6 сентября с 9:00 до 18:00. Нижегородский водоканал рекомендует жителям уже сегодня, 5 сентября, запастись холодной водой на период отключения. Кроме того, будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.

С полным списком отключений можно ознакомиться на сайте Нижегородского водоканала.