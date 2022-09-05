Прокуратура проведет проверку по факту высадки ребенка из автобуса в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября, в маршрутке Т-1, на которой школьник добирался на танцы. Мальчик оплатил проезд маминой транспортной картой, и это заметила кондуктор. Она высадила несовершеннолетнего пассажира из транспорта, отобрав билет. Льготной была транспортная карта или нет пока неизвестно. Ведомством будет оценено соблюдение законодательства при организации перевозок. Далее, при наличии оснований, будут приниматься меры реагирования.