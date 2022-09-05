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Общество5 сентября 2022 14:06

Нижегородцам объяснили причины перебоев при оплате проезда транспортной и банковской картами

Эти проблемы связаны с устаревшим обновлением терминалов и с самими банковскими картами
Мария СОРОКИНА

Ежедневно от нижегородцев поступает по две жалобы на систему оплаты проезда через терминалы. Об этом стало известно в ходе заседания оперштаба по вопросам развития транспортной системы, которое состоялось 5 сентября.

Как сообщил директор «Ситикард» Юрий Рябиков, жалобы на бездействие пересадочного тарифа напрямую связаны с терминалом. 23 сентября, когда была введена новая транспортная система, некоторые перевозчики использовали на своих маршрутах терминалы, которые не прошли обновление. Сейчас таких не обновленных терминалов осталось всего 20.

Также поступали жалобы на то, что у пассажиров не проходит оплата банковскими картами. Рябиков уточнил, по большей части такая проблема возникает на валидаторах. Она связана с тем, что карты трех российских банков не приспособлены под транспортное оборудование. В Пнастояшее время подготовлена новая прошивка для валидаторов, которая решит этот вопрос. Сейчас эта прошивка находится на тестировании.

В случае если у пассажира по какой-то причине не проходит безналичная оплата, ему необходимо оплатить проезд любым другим доступным способом — другой картой или через наличный расчет.