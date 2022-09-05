766 аварийных домов планируется расселить в Нижегородской области до 2027 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

766 аварийных многоквартирных домов планируется расселить в Нижегородской области в ближайшие пять лет. Программа обновления жилья затронет почти 15 тысяч человек. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в региональном Министерстве строительства.

Разработка долгосрочной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда начнется в этом году. В нее войдут дома, признанные непригодными для проживания в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Программа расселения будет реализована в Нижегородской области в 2024-2027 годы и затронет более 255 тысяч квадратных метров жилья. За это время из старых аварийных домов будет расселено почти 15 тысяч человек, которым будет предоставлена жилплощадь. На эти цели планируется направить более 23 миллиардов рублей – эта цифра рассчитывалась исходя из средней стоимости квадратного метра жилья, установленной минстроем на 3 квартал 2022 года.

- Данная цифра может быть скорректирована, - уточнили министерстве строительства Нижегородской области.