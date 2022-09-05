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Происшествия5 сентября 2022 13:30

Тело погибшей женщины нашли под окнами дома в Дзержинске 5 сентября

Подробности случившегося выясняются
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Тело погибшей женщины нашли под окнами дома в Дзержинске 5 сентября ФОТО: сообщество ВКонтакте «Дзержинское Телевидение»

Тело погибшей женщины нашли под окнами дома в Дзержинске 5 сентября ФОТО: сообщество ВКонтакте «Дзержинское Телевидение»

Тело женщины обнаружили под окнами дома в Дзержинске Нижегородской области. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Дзержинское Телевидение».

Погибшую женщину нашли под окнами дома №18 по улице Марковникова в понедельник, 5 сентября 2022 года.

На месте случившегося работают спецслужбы.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Тело мужчины нашли около ТРЦ «Зеркало» в городе Бор 4 сентября. Прохожие поспешили на помощь, стали проверять пульс и дыхание, но признаков жизни не обнаружили. На место также выехали спецслужбы.