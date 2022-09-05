Тело мужчины достали из озера в Володарском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тело погибшего мужчины извлекли из озера в Володарском районе утром 5 сентября. Инцидент произошел около 11:30 на базе отдыха в селе Золино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Труп в воде обнаружили очевидцы – он находился на поверхности в нескольких метрах от берега. На место были вызваны сотрудники МЧС.

- Силами дзержинского аварийно-спасательного отряда из озера извлечено тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается, - сообщили в ведомстве.

По данным регионального управления МЧС, всего с начала купального сезона на водоемах Нижегородской области погибли 73 человека, в том числе 9 детей. Зарегистрировано более 85 происшествий, спасено 15 человек.