Новое кладбище в Дзержинске появится к 2023 году

К началу 2023 года в Дзержинске появится новое кладбище. Первый этап строительства начнется в ближайшее время. 28 августа был заключен договор на выполнение работ с подрядчиком «Спецстройпроект-НН» на сумму почти 30 млн рублей.

Строительство нового кладбища – один из проектов, вошедших в программу «Дзержинск-100». Его необходимость обусловлена тем, что существующее на данный момент кладбище в районе пр-та Свердлова исчерпало ресурс. Новое кладбище будет построено к северу от работающего, в сторону трассы М-7.

Заказчиком работ выступает МКУ «Строитель», общая площадь кладбища составит почти 38 га и будет рассчитана не менее чем на 71 тысячу захоронений.

В настоящее время начато строительство первой очереди нового кладбища площадью 2,8 га. В рамках него на указанной территории будут проведены подготовительные работы, вырубка деревьев, вертикальная планировка участка, укладка дорожек и установка ограждения вокруг этого участка. Выполнить все работы первого этапа планируется до конца 2022 года. Контракт на работу заключён с ООО «Институт строительства и проектирования «Спецстройпроект-НН». Сумма контракта составила 29,75 млн рублей.

Добавим, что на территории нового кладбища не предполагается строительство каких-либо ритуальных сооружений, таких как крематорий или колумбарий. Это будет общественное кладбище традиционного типа.

В сентябре начнется также работа по благоустройству существующего кладбища. Как рассказал директор МКУ «Ритуал» Михаил Широков, в этом году в рамках благоустройства планируется асфальтировка межквартальных дорожек. Общая площадь вновь уложенного асфальтового покрытия составит 5000 квадратных метров.

«В частности, будет продлена асфальтировка вдоль воинского квартала, расположенного к северо-западу от Центрального входа. Кроме того, подрядчик заасфальтирует проезды от так называемой «дороги вдоль ЛЭП», которая проходит по южной границе кладбища, и другие труднопроходимые участки на северо-западе кладбища, – пояснил он. – Что касается самой дороги, то она входит в охранную зону ЛЭП, и в этом году ее асфальтировка не планируется. Но, сознавая важность этого обходного пути для горожан, в этом году составим смету ремонта, а в следующем планируем провести переговоры с энергетиками и найти возможность заасфальтировать или иным образом привести в порядок эту песчаную дорогу за счёт средств программы "Память поколений"».