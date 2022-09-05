Ливни ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе. Фото: СОЦСЕТИ

Прохладная и дождливая погода придет в Нижегородскую область на этой неделе. Температура воздуха составит +10…+11 градусов, которые будут ощущаться как +7. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода».

В Нижнем Новгороде дожди начнутся в понедельник и будут продолжаться до вечера четверга. 5 и 6 сентября синоптики прогнозируют ливни, а в остальные дни – умеренный дождь, который будет то усиливаться, то затихать. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду.

Распогодится только к выходным: уже в пятницу будет без дождей, в субботу выглянет солнце, а в воскресенье и вовсе разогреет до +15.

Ранее синоптики рассказали, каким будет бабье лето в Нижегородской области.