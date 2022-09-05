12-летний мальчик пропал в Новинках 4 сентября ФОТО: сообщество ВКонтакте «ПСО«Волонтер» Нижний Новгород»

12-летний Костя Демидов пропал в поселке Новинки вчера, 4 сентября 2022 года. Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда «Волонтер» в социальных сетях.

По данным в сообществе ВКонтакте «ПСО«Волонтер» Нижний Новгород», мальчик ушел из дома №2 по улице Мирный проезд около 9.00 и не вернулся.

Приметы Кости Демидова: рост 135 см, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза.

Особые приметы: шрам на руке.

Был одет в синюю куртку с оранжевыми вставками, синие джинсы, черные туфли.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска: +7 910 135 56 28 Ольга (Мурка), – призывают представители отряда.