АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в четырех регионах Центральной России

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в Нижегородской, Московской, Рязанской, Владимирской областях.

Мероприятия выполнялись на Кольцевом магистральном нефтепродуктопроводе вокруг г. Москвы (КМНПП), магистральных нефтепроводах (МН) Второво-Ярославль и Горький-Рязань-1, линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) «Володарская» и «Воротынец», а также нефтеперекачивающей станции (НПС) «Рязань» и промежуточной перекачивающей станции (ППС) «Второво».

На отводе от КМНПП на нефтеперекачивающую станцию (НС) «Новоселки», на нитке для транспорта автомобильного бензина, завершен монтаж массового преобразователя расхода. Это оборудование позволяет проводить измерения расхода, а также плотности нефти и нефтепродуктов при транспортировке по магистральным трубопроводам. Установленное современное оборудование характеризуется высокой точностью измерений даже при работе в тяжелых условиях эксплуатации, износостойкостью и повышенной прочностью конструкции, в том числе при работе с большими объёмами топлива.

Кроме того, на участке КМНПП вырезана секция по транспортировке дизельного топлива. Это позволило продлить срок безопасной эксплуатации трубопровода на 3 года до следующей плановой диагностики.

На подводном переходе КМНПП через малый водоток р. Скалба специалисты выполнили нормативное заглубление трех основных ниток линейной части магистрального трубопровода - для транспортировки бензина, дизельного и авиационного топлива. Были проведены подводно-технические работы по засыпке участка подводного перехода. Цель - приведение в соответствии с регламентными документами участка подводного перехода с ненормативной глубиной залегания для обеспечения бесперебойной и безопасной транспортировки нефтепродуктов.

На НПС «Рязань», ППС «Второво», участках линейной части КМНПП, МН Второво-Ярославль и Горький-Рязань выполнен средний ремонт тринадцати шиберных задвижек с наивысшим классом герметичности.

На ЛПДС «Воротынец» выполнен монтаж пяти устройств отбора давления к технологическим трубопроводам станции. В ходе выполнения работ было установлено современное отечественное оборудование обеспечивающее точность измерения давления в трубопроводе во время перекачки нефти и нефтепродуктов. Помимо этого, в магистральной насосной станции завершены гидравлические испытания коллектора и напорных трубопроводов. Плановая диагностика подтвердила исправное состояние трубопроводов и оборудования, а также их возможность безаварийной эксплуатации на 20 лет.

В плановых мероприятиях, которые проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия, были задействованы более 150 человек, использовалось более 80 единиц техники.

На время проведения работ транспорт нефти и нефтепродуктов приостанавливался. В настоящее время транспортировка возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.