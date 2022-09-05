Ватрушки с мухами продавались в нижегородском супермаркете Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ватрушки с мухами продаются в одном из сетевых магазинов в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Нижний Новгород. Без цензуры».

Очевидцы обнаружили насекомых на продукции супермаркета в Московском районе. Фотографии о нарушении санитарных норм в магазине на улице Народной появились в социальной сети.

Витрина с творожными пирогами была открыта, поэтому насекомым удалось проникнуть к пище.

В комментариях под постом пользователи также были удивлены невысокой стоимости ватрушек с насекомыми.

Стоит отметить, что насекомые нередко заводятся в продуктах из-за неправильного хранения. Так, житель Ростова в купленной по акции пачке с итальянскими макаронами обнаружил маленьких жучков.