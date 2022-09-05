Олег Лавричев: «Молодое поколение должно знать какой дорогой ценой достается мир»

3 сентября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в мероприятии, приуроченном ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, которое прошло в парке Победы. Фестиваль единоборств был организован Фондом ветеранов «Ратник» и НООО «Союз семей погибших военнослужащих в Афганистане и Чечне «Горячая точка».

На мероприятии присутствовали председатель Фонда ветеранов «Ратник», председатель комиссии Общественной палаты Нижнего Новгорода по социальной политике, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию Михаил Тараканов, директор департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода Александр Ильченко, председатель Совета ветеранов ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-полковник Владимир Щербаков, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Ольга Шумакова, председатель НООО «Союз семей погибших военнослужащих в Афганистане и Чечне «Горячая точка» Нина Волкова, а также ветераны боевых действий, представители военно-патриотических организаций, юнармейцы и жители города.

В ходе мероприятия ветераны боевых действий были отмечены памятными общественными медалями «25 лет с начала боевых действий на Северном Кавказе».

«Для всех нас они являются примером доблести и самоотверженности, а их боевой опыт и навыки крайне ценны в подготовке военнослужащих многих войсковых подразделений. Низкий поклон уважаемым ветеранам за их мужество и отвагу!» ¬¬– отметил Олег Лавричев.

Также в своем приветственном слове спикер городской Думы поблагодарил ветеранов, военнослужащих и всех тех, кто вносит свой вклад в борьбу с терроризмом, а также вручил от имени депутатов городской Думы памятные подарки ветеранам боевых действий.

«В этот день мы поминаем героев, отдавших свою жизнь в противостоянии террористам, благодарим тех, кто вносит свой вклад в защиту мирного населения и предупреждение распространения этой глобальной угрозы. И хочется, чтобы больше людей, особенно молодое поколение, знали, какой дорогой ценой достается мир», – сказал он.

Для участников и гостей фестиваля была подготовлена культурно-патриотическая программа, выступления исполнителей патриотического жанра, а также обзорная экскурсия по парку Победы.