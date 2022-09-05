Энергетики «Нижновэнерго» приняли участие в «Марафоне 800»

В Нижнем Новгороде при поддержке правительства региона прошел масштабный забег «Марафон 800» от Лиги героев. Он стал флагманским мероприятием в рамках насыщенной программы празднования Дня города. Марафон проходит в Нижнем уже во второй раз, и сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» неизменно являются его участниками.

В этом году марафон собрал более 9 тысяч спортсменов из разных городов России. Соревнование проходило на дистанциях 3, 10 и 42,2 км. Маршруты пролегали через центральные улицы Нижнего Новгорода, набережные и мосты, Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, фабрику «Маяк» и усадьбы купеческих времен. В забеге участвовали как любители, так и профессиональные спортсмены.

47 энергетиков «Нижновэнерго» приняли участие в «Марафоне 800». Сотрудники филиала преодолели все представленные беговые дистанции. Многие в этом году не просто улучшили свои результаты, но и заняли призовые места. На дистанции 3 км инженер группы эксплуатации автоматизированных систем технологического управления Александр Иванов занял 3 место.

«Сотрудники нашего филиала являются активными участниками массовых спортивных мероприятий. Они позволяют развивать культуру здорового образа жизни в компании, раскрывать потенциал сотрудников, а также прививать принципы командной работы и объединить сотрудников яркими впечатлениями. Интеграция таких элементов в деятельность сотрудников – это верный шаг к укреплению корпоративного духа», – сказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.