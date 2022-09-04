350 тысяч человек посетили концерты "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде в 2022 году Фото: Кристина БЕРБАСОВА

350 тысяч человек посетили музыкальный фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде в 2022 году. А больше всего туристов в приволжскую столицу прибыло из Москвы. Этой статистикой поделился замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович в своём телеграм-канале.

Согласно опубликованным им данным, концерты "Столицы закатов" посетили 350 тысяч человек. Замгубернатора также напомнил, что фестиваль длился 12 недель, проходил на восьми локациях областного центра. В общей сложности состоялось 58 выступлений уличных музыкантов.

Самыми популярными концертами стали "Симфоническое воскресенье" (3 июля) и концерт Дельфина (6 августа).

Примечательно, что преобладающее число туристов за период проведения "Столицы закатов" прибыло из столицы – 39,5% от общего числа. 7% приехали из Санкт-Петербурга, 4% – из Кировской области и 5% – из Самары. Сведения о географии туристов предоставил МегаФон.